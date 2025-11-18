ТАСС: в Челябинске задержали начальника туберкулезной больницы ФСИН

Евгения Архипова заподозрили в получении взятки

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России задержали начальника специальной туберкулезной больницы №3 ГУ ФСИН по Челябинской области Евгения Архипова по делу о коррупционных нарушениях. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Архипов задержан за обеспечение послаблений в режиме содержания, а также содействие в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденных. Проводятся следственно-оперативные действия по месту службы и жительства фигуранта уголовного дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следственным управлением СК России по Челябинской области в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Ранее сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с ГУ СБ ФСИН России задержали первого заместителя начальника регионального ГУ ФСИН Сергея Бульчука, также начальника ОСБ ГУ ФСИН Олега Мохова и главного бухгалтера ведомства Марина Уфимцеву. Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Решением суда они заключены под стражу.