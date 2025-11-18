В Приморье работник морского порта погиб при погрузке на судне

Докер получил удар по голове из-за раскачивания груза

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Докер погиб при погрузке судна в морском порту Бухта Троица в Приморском крае. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"На грузовом судне, находившемся на причале морского порта Бухта Троица в пгт. Зарубино Хасанского района Приморского края, производились погрузочные работы, в ходе которых произошло раскачивание груза, один из докеров получил удар по голове. Пострадавший от полученных травм скончался", - сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.