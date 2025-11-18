Двоих москвичей задержали за проникновение в тоннель метро

Им назначено наказание в виде ареста сроком на восемь суток

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих жителей Москвы, которые незаконно проникли в служебный тоннель на станции метро "Белорусская", они арестованы на восемь суток. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мои коллеги задержали двоих жителей столицы, которые несанкционированно проникли в служебный тоннель на станции метро "Белорусская". В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение и задержали нарушителей транспортной безопасности", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что задержанные систематически без оплаты проезда проходили на территорию Московского метрополитена. В отношении злоумышленников составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.17 КоАП РФ и статьей 10.9 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях.

"Судом им назначено наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток", - отметила Волк.

На видео, опубликованном Волк, задержанный молодой человек сказал, что они с товарищем спустились в тоннель, чтобы "просто посмотреть" его.