В Улан-Удэ ребенок пострадал в ДТП

Девочка находилась в автокресле и получила травмы от сработавшей подушки безопасности

УЛАН-УДЭ, 18 ноября. /ТАСС/. Полуторагодовалый ребенок пострадал в ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

"По предварительным данным, около 13:30 (08:30 мск) 26-летний водитель автомашины Toyota Chaser, следуя по улице Иволгинская, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной Honda Insight под управлением 27-летней девушки. В результате ДТП пострадали водитель и полуторагодовалая девочка - пассажир Honda Insight: ребенок находился в автокресле и получил травмы от сработавшей подушки безопасности", - сообщили в полиции.

В прокуратуре Бурятии уточнили, что ребенок находился на переднем сиденье. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.

В Улан-Удэ в последние дни увеличилось количество ДТП. В минувшие выходные прошел снегопад, дороги покрылись наледью, образовались снежные накаты. Ежедневно на уборку улиц от снега в столице Бурятии выходят более 100 дворников, проезжую часть круглосуточно расчищают машины городского комбината по благоустройству.