На Урале рассмотрят иск блогера к Раде Русских на 1 млн рублей

В обосновании исковых требований указано, что ответчик распространила в социальных сетях сведения, порочащие честь и достоинство, а также деловую репутацию Сергея Брекотина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга 9 января рассмотрит иск блогера Сергея Брекотина к бьюти-блогеру Раде Русских на более чем 1 млн рублей за распространение в социальных сетях сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

В сентябре сообщалось, что Сергей Брекотин написал заявление генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, в котором просил проверить деятельность Рады Русских на предмет ее причастности к пропаганде наркотиков, призывам совершать убийства и иным преступлениям. 7 октября Брекотин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогеру Раде Русских на сумму 1 млн рублей.

"Блогер Сергей Брекотин подал иск к блогеру Раде Русских о защите чести, достоинства и деловой репутации. В обосновании исковых требований указано, что ответчик распространила в социальных сетях сведения, порочащие честь и достоинство, а также деловую репутацию истца. Сергей Брекотин просит взыскать с Рады Русских компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, а также судебные расходы в размере более 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.