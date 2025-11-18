Сибиряки получили четыре года условно за махинации с землей

Мужчина и женщина подделали документы, которые использовали для регистрации права собственности

ИРКУТСК, 18 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил мужчину и женщину к четырем годам лишения свободы условно за мошенничество с земельным участком стоимостью 47 млн рублей. Об этом сообщает следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летней женщине и 50-летнему мужчине. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). <…> На основании собранных доказательств обвиняемые признаны виновными, приговором суда каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 540 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что двое местных жителей подделали документы, которые использовали для регистрации права собственности на земельный участок площадью 2,6 га, расположенный на территории Иркутского района. "Путем обмана должностных лиц управления Росреестра по Иркутской области обвиняемые зарегистрировали недвижимость на свою знакомую. В результате преступных действий из государственной собственности был незаконно изъят земельный участок стоимостью более 47 млн рублей", - пояснили в СК.

Причиненный ущерб возмещен в полном объеме, земельный участок возвращен в государственную собственность.