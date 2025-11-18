И.о. вице-премьера Башкирии запросили 14 лет лишения свободы

Алана Марзаева обвиняют по делу о взятке

Редакция сайта ТАСС

И.о. вице-премьера Башкирии Алан Марзаев (справа) © Официальный Telegram-канал прокуратуры Республики Башкортостан

УФА, 18 ноября. /ТАСС/. Гособвинение запросило 14 лет колонии и.о. вице-премьера Башкирии Алану Марзаеву по делу о взятке.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Государственный обвинитель предложил суду назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 10-кратном размере взятки (свыше 560 млн рублей), с запретом занимать должности в государственных органах на 13 лет с конфискацией в доход государства суммы взятки в размере 37 млн рублей, земельного участка и двух жилых домов", - говорится в сообщении.

Марзаева обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, Марзаев получил через посредника взятку от руководителей дорожно-строительной компании в размере 37 млн рублей от общей суммы взятки в размере 56 млн рублей. За это он пообещал покровительствовать коммерческой деятельности и обеспечивать заключение госконтрактов на строительство автомобильных дорог. Он был взят под стражу в сентябре 2024 года.

Сам Марзаев 10 октября в суде назвал дело "сфабрикованным" и выразил уверенность в том, что защита докажет его невиновность, если суд будет объективным.

