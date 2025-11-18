Польша не будет вводить режим ЧП из-за взрыва на железной дороге

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш при этом отметил, что военных могут подключить к охране железнодорожной инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство Польши не планирует вводить в стране чрезвычайное положение в связи с инцидентом на железной дороге, ведущей на Украину. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Нет", - ответил министр на соответствующий вопрос ведущего радиостанции. Косиняк-Камыш не исключил, что целью возможных злоумышленников, которые, по версии польской стороны, стоят за инцидентом, мог быть один из поездов, на которых перевозят оружие на Украину. Глава польского оборонного ведомства добавил, что армию могут подключить к охране железнодорожной инфраструктуры, если поступит соответствующий запрос от МВД.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. В свою очередь польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом.