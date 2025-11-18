В США город выплатил $500 тыс. хозяину убитой полицией слепой собаки

По информации газеты The Washington Post, причастный к делу сотрудник правоохранительных органов участвовал в выплате компенсации вместе с властями

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Власти города Стерджеон, штат Миссури, выплатили компенсацию в размере $500 тыс. хозяину застреленной полицейским слепой и глухой собаки. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявление адвокатов пострадавшего мужчины.

По информации газеты, причастный к делу полицейский участвовал в выплате компенсации вместе с властями. Инцидент произошел в мае 2024 года. Пятилетний слепой и глухой пес по кличке Тедди сбежал из своего вольера и оказался на участке соседей. Хозяин участка вызвал полицию, чтобы сотрудники помогли вернуть собаку владельцу. Полицейский попытался поймать собаку, однако затем достал пистолет и дважды выстрелил. Позднее власти заявили, что сотрудник открыл огонь, поскольку подозревал, что собака больна бешенством. Администрация города признала действия полицейского оправданными.

Газета отмечает, что мэр города также встал на сторону сотрудника полиции, но позже внезапно ушел в отставку. Новый мэр распорядился отстранить виновного в инциденте полицейского от работы. Журналистам не удалось связаться с сотрудником и получить комментарии. В мэрии от комментариев отказались. После инцидента жители города призывали расформировать полицейское управление, состоящее из двух правоохранителей.

По мнению защитников животных, запись с нательной камеры полицейского наглядно показывает, что собака не представляла угрозы. Они надеются, что случай с убийством Тедди заставит власти штата принять закон, обязывающий сотрудников полиции проходить обучение по взаимодействию с домашними животными.