Экс-главе Минздрава Архангельской области продлили арест на два месяца

Александра Герштанского обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки

АРХАНГЕЛЬСК, 18 ноября. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшему главе Минздрава Поморья Александру Герштанскому. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"По ходатайству следователя <...> с учетом тяжести предъявленного ему обвинения, наличия загранпаспорта, возможности скрыться или оказать воздействие на свидетелей по делу, суд принял решение продлить в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца - до 19 января 2026 года включительно", - сказано в сообщении.

Ломоносовский районный суд Архангельска заключил под стражу Герштанского 21 сентября. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Позже в отношении экс-министра возбудили дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).