Инвалид из Кимовска добился в суде признания живым

Родственники мужчины ошиблись при опознании тела, из-за чего отдел ЗАГС на основании справки о смерти в отношении жителя города произвел регистрацию смерти, выдав соответствующее свидетельство

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Прокуратура по обращению жителя Тульской области, инвалида II группы, через суд добилась аннулирования в отделе ЗАГС записи о его смерти. Такая справка была выдана его родственникам, которые ошиблись при опознании тела, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Выступая в защиту прав заявителя, прокурор направил в суд заявление об аннулировании записи акта гражданского состояния, которое удовлетворено судом в полном объеме", - говорится в сообщении.

Проверка внесения недостоверной записи о смерти проводилась по обращению инвалида II группы. Установлено, что в декабре 2022 года отдел ЗАГС на основании справки о смерти в отношении жителя города Кимовска произвел регистрацию смерти, выдав соответствующее свидетельство. "Справка о смерти была предъявлена родственниками, которые ошиблись при опознании трупа. Вместе с тем гражданин в указанный период и по настоящее время был жив и находился на лечении в медицинском учреждении", - отметили в пресс-службе, добавив, что после вступления решения суда в силу будут приняты меры к дальнейшему восстановлению прав инвалида.