В Швеции подозреваемый в подготовке теракта признал вину

Судебный процесс в основном проходит в закрытом режиме

СТОКГОЛЬМ, 18 ноября. /ТАСС/. 18-летний юноша, обвиняемый в планировании теракта на культурном фестивале в Стокгольме, признался в подготовке этого преступления. Во время слушаний в Окружном суде Стокгольма адвокат Юхан Окермарк также заявил, что его подзащитный был намерен нарушить закон о взрывчатых веществах.

"Он признает все эти обвинения", - цитирует защитника телеканал SVT. Ранее 18-летний молодой человек отрицал свою вину.

Судебный процесс начался на прошлой неделе, он в основном проходит в закрытом режиме. Ранее обвиняемый признался в участии в террористической организации "Исламское Государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Как считает прокуратура, в период с 1 августа 2024 года по 11 февраля 2025 года подозреваемый, намереваясь совершить террористические преступления и содействуя этим планам путем финансирования, нашел предполагаемое место теракта - парк Кунгстрэдгорден в центре Стокгольма.