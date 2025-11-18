В Карелии водитель и два пассажира пострадали в ДТП с автобусом

Среди получивших травмы ребенок дошкольного возраста

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 ноября. /ТАСС/. Рейсовый автобус съехал в кювет в Лоухском районе Карелии. Пострадали водитель и два пассажира, в том числе ребенок дошкольного возраста, сообщили в ГАИ республики.

ДТП произошло ориентировочно в 07:55 мск. "По предварительной информации, на подъезде к поселку Чупа произошел съезд рейсового автобуса в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП травмирован водитель и два пассажира: женщина и ребенок дошкольного возраста", - сказано в сообщении.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства аварии.