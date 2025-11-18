В Прикамье в ДТП с участием двух микроавтобусов погибли два человека

ПЕРМЬ, 18 ноября. /ТАСС/. В Пермском крае два человека погибли и еще двое пострадали в ДТП с участием двух микроавтобусов и "Камаза" на трассе Полазна - Чусовой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Предварительно установлено, 18 ноября около 10:00 (08:00 мск) по автодороге Полазна - Чусовой в направлении города Перми двигался большегруз "Камаз" под управлением водителя 1994 года рождения, который на 35-м км автодороги не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с выездом на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Ford Transit, после чего последний отбросило на другой Ford Transit, - сообщили в управлении МВД.

По информации ведомства, в результате аварии погибли водитель и пассажирка первого микроавтобуса Ford Transit, а также еще одна пассажирка из этого автомобиля получила травмы. Кроме того, травмы получил водитель КамАЗа. Все пострадавшие госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.