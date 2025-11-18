Под Владимиром завели дело о халатности при предоставлении жилья сиротам

Двум сестрам выделили комнату в общежитие, однако жилье было непригодно для проживания и требовало капремонта, также имелся долг за коммунальные услуги в размере более 200 тыс. рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту халатности при предоставлении жилья детям-сиротам возбудили во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Во Владимирской области по поручению руководителя следственного управления А. А. Кулакова возбуждено уголовное дело по факту халатности при предоставлении жилья детям-сиротам", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как пояснили в пресс-службе, к руководителю регионального ведомства обратились две сестры, являющиеся сиротами. Уточняется, что девушкам и их брату с 2008 года органами местного самоуправления г. Коврова была выделена комната в общежитии, где был зарегистрирован родственник, однако жилье было непригодно для проживания и требовало капремонта. Также имелся долг за коммунальные услуги в размере более 200 тыс. рублей. По этим причинам использовать комнату для проживания сироты не могли. "Кроме того, в дальнейшем принимались меры к снятию их с регистрации ввиду имеющейся задолженности", - отмечается в сообщении.

Следователи проверят законность действия (бездействия) должностных лиц органов местного самоуправления по обеспечению сирот жильем.