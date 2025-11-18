В Бельгии по обвинению в подготовке убийства прокурора арестовали восемь человек

Главные подозреваемые имеют криминальное прошлое и действовали в албанских криминальных кругах, связанных с торговлей наркотиками

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Бельгии арестовали восемь человек по обвинению в подготовке убийства прокурора Брюсселя Жюльена Муанила. Об этом говорится в заявлении пресс-службы столичной прокуратуры.

"Полиция Бельгии провела во вторник 18 обысков и арестовала 8 человек по делу об организации покушения на убийство прокурора Брюсселя Жюльена Муанила. Главные подозреваемые имеют криминальное прошлое и действовали в албанских криминальных кругах, связанных с торговлей наркотиками", - говорится в заявлении.

В последние годы трафик наркотиков в Бельгии, в частности, через порт Антверпена, достиг небывалых масштабов, что привело к резкому ухудшению криминальной ситуации на улицах страны. Уличные перестрелки членов конкурирующих банд наркодилеров в Брюсселе и ряде других крупных городов стали практически еженедельным явлением. С лета в стране ведется дискуссия о привлечении военных для патрулирования улиц крупных городов, но пока она не привела к результатам.