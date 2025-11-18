{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
В Ростовской области часть жителей остались без света

Энергетики принимают меры для восстановления энергоснабжения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноября. /ТАСС/. Жители Ростова-на-Дону, Сальска и Зернограда и еще двух сел Ростовской области частично остались без света из-за срабатывания противоаварийной автоматики. Об этом сообщил один из крупнейших операторов услуг по передаче электроэнергии в регионе АО "Донэнерго".

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что центр Ростова-на-Дону частично остался без света, в многоэтажках не работают лифты, на центральных улицах города - светофоры.

"В связи со срабатыванием противоаварийной автоматики в основной высоковольтной региональной электрической сети частично отключены потребители городов Ростова-на-Дону, Сальска и Зернограда, а также станицы Мечетинская и села Песчанокопское", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что энергетики принимают меры для скорейшего восстановления энергоснабжения.

