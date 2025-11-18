Заседание по иску Генпрокуратуры к уральским компаниям продолжится 21 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Суд в Екатеринбурге 21 ноября продолжит рассматривать иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества, ответчиками по которому выступают бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров, генеральный директор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов и другие. Об этом ТАСС сообщили в Ленинском районном суде.

"Объявлен перерыв до 21 ноября 15:00 (13:00 мск)", - сказала собеседница агентства.

В качестве третьих лиц в иске указаны АО "Водный союз", АО "Ямалкоммунэнерго", АО "Горэлектросеть", АО "КБ Агропромкредит", АО "НФП "Профессиональный", АО "ЭК восток", АО "ЮТЭК", ООО "Ярко", ООО "Гыданкоммунэнерго", ООО "Люминофор", ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания", ООО "Сибирь-холдинг", ООО "ТЭО", ООО "ЭК инвест", ООО "Энергоинвест", ООО "Ямал экология" и другие.

Кроме того, 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО".