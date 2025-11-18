В Челябинске адвоката задержали за взятку

ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Адвокат в Челябинске задержан сотрудниками управления ФСБ России по региону в рамках дела о посредничестве в передаче не менее 2 млн рублей в качестве взятки за смягчение обвинительного приговора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"Сотрудники УФСБ России по Челябинской области выявили и пресекли противоправную деятельность адвоката Адвокатской палаты Челябинской области, выраженную в посредничестве во взяточничестве. Проводятся следственно-оперативные действия по установлению иных участников противоправной деятельности", - сказали в пресс-службе.

В управлении отметили, что, как было установлено, адвокат, представляя законные интересы своего подзащитного, убедил последнего в оказании ему содействия в смягчении обвинительного приговора. Заручившись поддержкой в правоохранительных органах, злоумышленник предложил свои услуги в качестве посредника при передаче взятки должностным лицам (предварительная сумма взятки составила не менее 2 млн рублей). Он был задержан сотрудниками УФСБ с поличным.

По информации пресс-службы, следственным управлением СК России по Челябинской области в отношении адвоката возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).