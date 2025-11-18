СК завершил расследование дела блогера Никиты Ефремова

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Никиты Ефремова (внесен в РФ в перечень экстремистов), обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Никиты Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело передано для направления в суд.

Следствием установлено, что Ефремов, находясь на территории Москвы и Московской области, с августа 2021 по февраль 2022 года осуществил 7 переводов денег на нужды и обеспечение организации, запрещенной на территории страны в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Судом в отношении Ефремова избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.