{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СК завершил расследование дела блогера Никиты Ефремова

Он обвиняется в финансировании экстремистской деятельности
Никита Ефремов Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Никита Ефремов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Никиты Ефремова (внесен в РФ в перечень экстремистов), обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

На эту тему

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Никиты Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело передано для направления в суд.

Следствием установлено, что Ефремов, находясь на территории Москвы и Московской области, с августа 2021 по февраль 2022 года осуществил 7 переводов денег на нужды и обеспечение организации, запрещенной на территории страны в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Судом в отношении Ефремова избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Теги
Россия
На Кубани девушку-подростка обвинили в призывах к насилию
Следователи завели уголовное дело
Читать полностью