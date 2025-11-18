Напавшему на педагогов техникума в Архангельске продлили арест

АРХАНГЕЛЬСК, 18 ноября. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшему студенту, который с ножом напал на преподавателей техникума в Архангельске. Об этом ТАСС сообщили в суде.