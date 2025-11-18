Генерал-майор Росгвардии Рябых не признал вину во взятке

Сумма взятки составила 15 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Генерал-майор Росгвардии, бывший руководитель департамента техники и вооружения ведомства Константин Рябых не признал вину в получении взятки в размере 15 млн рублей. Об этом сказано в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Рябых не считает себя виновным в инкриминируемом преступлении, а именно - в получении взятки в особо крупном размере", - сказано в материалах дела.

Ранее сообщалось, что между Росгвардией и ООО "Оружейная палата" был заключен госконтракт на 1,3 млрд рублей по поставке средств борьбы с БПЛА, а именно на ружья "Выжигатель".

Рябых взял 15 млн рублей в качестве взятки за лоббирование интересов компании по исполнению госконтракта. Проверка ружей по борьбе с БПЛА выявила, что они не пригодны для использования и госконтракт был выполнен недобросовестно. Задержанные представители ООО "Оружейная палата" дали показания на Рябых и заключили досудебное соглашение.

Рябых ранее занимал должность командира войсковой части №3910 - это полк Внутренних войск МВД, расквартированный в Костроме. Его задачей являлась помощь полиции в обеспечении общественного порядка. Часть была ликвидирована в 2017 году. Рябых занимался вопросами, связанными с ее расформированием.