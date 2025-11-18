На Кубани девушку-подростка обвинили в призывах к насилию

Следователи завели уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили в Краснодарском крае уголовное дело против 17-летней девушки после публичных призывов террористической деятельности. Подростку предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В Краснодаре 17-летняя девушка обвиняется в совершении преступления террористической направленности. По версии следствия, в июне 2025 года фигурантка через принадлежащий ей аккаунт в одном из мессенджеров разместила в администрируемом ею канале сведения, содержащие призыв к осуществлению террористической деятельности, а именно побуждала к совершению действий, связанных с насилием и причинением вреда. Противоправная деятельность обвиняемой была выявлена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Девушке предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.