В Курской области при детонации пострадали двое полицейских

Врачи оказали правоохранителям всю необходимую помощь

КУРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции получили легкие ранения после того, как их служебный автомобиль наехал на взрывное устройство на трассе в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что днем 17 ноября два сотрудника полиции на служебном автомобиле "наехали на взрывное устройство на трассе Дьяконово - Суджа". Произошла детонация устройства. Сотрудники в результате взрыва "получили травмы легкой степени тяжести". Они "обратились в Курскую областную больницу".

Губернатор Курской области добавил, что врачи оказали правоохранителям всю необходимую помощь. Он пожелал пострадавшим "самого скорейшего выздоровления". "Медики сделают для этого все возможное", - заверил Хинштейн.