Экс-депутата Заксобрания Кубани обвинили в вымогательстве 500 млн рублей

На имущество Михаила Ковалюка наложили арест

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Житель Новороссийска Михаил Ковалюк стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве у наследницы имущества 500 млн рублей, мужчине предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным открытых источников, житель Новороссийска Михаил Ковалюк был депутатом законодательного собрания Краснодарского края третьего и пятого созывов с 2002 по 2012 год.

"По версии следствия, 57-летний житель Новороссийска Михаил Ковалюк с августа 2024 года по февраль 2025-го, действуя группой лиц по предварительному сговору, в том числе с привлечением лиц, имеющих авторитет в уголовно-преступной среде Краснодарского края (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), под угрозой применения насилия потребовали от потерпевшей 500 млн рублей. Она вступила в наследство своего умершего отца, ранее являвшегося крупным девелопером Новороссийска", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в период с октября 2017 года по январь 2020 Ковалюк похитил свыше 2,6 млн рублей, переданных ему в счет оплаты за приобретение объекта недвижимости, при этом не выполнив условия сделки.

Уточняется, что Ковалюк был задержан силовиками при передаче денежных средств. Обвинение ему в рамках уголовного дела предъявлено по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Фигурант дела арестован.

Для обеспечения приговора суда и возмещения ущерба потерпевшему на имущество Ковалюка наложен арест.