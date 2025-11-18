Жителя Ростовской области арестовали за попытку сбыта более 70 кг каннабиса

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили в Ростовской области уголовное дело в отношении местного жителя по факту попытки сбыта более 70 кг каннабиса. Мужчина арестован, сообщила пресс-служба транспортной полиции Северо-Кавказского федерального округа.

44-летний житель Азовского района Ростовской области был задержан сотрудниками Ростовского линейного отдела МВД России на водном транспорте по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. Оперативники обнаружили на территории его домовладения в селе Кагальник 52 куста растения на стадии сушки, 4 полимерных пакета с частями растений зелено-коричневого цвета, а также картонные коробки с измельченной и высушенной массой.

"Согласно проведенному исследованию, изъятое - около 69 кг конопли и более 1,5 кг марихуаны. По данным оперативников, трава предназначалась для дальнейшего сбыта третьим лицам. Возбуждено уголовное дело, фигурант дела арестован", - говорится в сообщении.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 30 и п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.