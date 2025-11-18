В Берлине облили краской вход в отель, где проходит форум с участием Писториуса

Пятеро неизвестных в масках также разложили антивоенные листовки на тротуаре

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Антивоенные активисты облили красной краской вход в отель Vienna House Andel's, где 18 ноября открылась Берлинская конференция по безопасности с участием министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Как пишет журнал Stern, в акции участвовали пятеро неизвестных в масках.

Активисты вылили перед входом в отель ведро красной краски, а также разложили антивоенные листовки на тротуаре. На интернет-платформе Indymedia позже появилось заявление, в котором утверждается, что это был протест против проведения конференции.

"Кроваво-красной краской было продемонстрировано, что эта конференция поддерживает войну, смерть и разрушение", - отмечается в нем. Активисты подчеркнули, что оборонные концерны являются спонсорами войн, а представители Бундесвера и стран НАТО, политики, как Писториус, якобы используют форум "для продвижения милитаризации". "Они хотят еще больше вооружений и разжигают войны в мире", - говорится в заявлении.