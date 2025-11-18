В ЛНР из-за аварии на насосной станции 15 населенных пунктов остались без воды

Восстановление подачи воды будет возможно после стабильного энергоснабжения объектов водоснабжения

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Подача воды прекращена в 15 населенных пунктах Луганской Народной Республики в результате аварийного отключения насосной станции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Из-за аварийного отключения насосной станции сокращена подача воды на ряд городов республики. Воды нет в: г. Артемовске, Зоринске, п. Комсомольский, п. Байрачки, п. Кипучая, п. Софиевка, п. Новый, п. Ломоватка, п. Анненка, п. Вергулевка, п. Сабовка, с/х Червоный прапор, п. Бугаевка, г. Ирмино, п. Замковка", - говорится в сообщении.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, подача воды сокращена на 50% в городах Брянка, Стаханов, Алмазная, Перевальск и селах Перевальского района. В Алчевске водоснабжение уменьшено на 20%.

"Восстановление подачи воды будет возможно после стабильного энергоснабжения объектов водоснабжения и вхождения их в прежний режим работы, сообщили в "Луганскводе", - добавили в правительстве.