Система ПВО сбила четвертый беспилотник на подлете к Москве

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотный летательный аппарат, летевший на столицу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.

Менее чем за три часа это четвертый сбитый БПЛА на подлете к столице, о котором сообщил Собянин.