Система ПВО сбила четвертый беспилотник на подлете к Москве
18:02
обновлено 18:03
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотный летательный аппарат, летевший на столицу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.
Менее чем за три часа это четвертый сбитый БПЛА на подлете к столице, о котором сообщил Собянин.