В Саратовской области на трассе перевернулся автобус

Трех человек госпитализировали

САРАТОВ, 18 ноября. /ТАСС/. Вахтовый автобус марки Yutong перевернулся на дороге в Ершовском районе Саратовской области. Трое пассажиров госпитализированы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По предварительным данным, сегодня в 21:00 (20:00 мск) на автоподъезде к селе Семено-Полтавка Ершовского района водитель автобуса марки Yutong, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров госпитализированы в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.