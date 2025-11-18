ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Саратовской области на трассе перевернулся автобус

Трех человек госпитализировали
Редакция сайта ТАСС
18:37

САРАТОВ, 18 ноября. /ТАСС/. Вахтовый автобус марки Yutong перевернулся на дороге в Ершовском районе Саратовской области. Трое пассажиров госпитализированы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По предварительным данным, сегодня в 21:00 (20:00 мск) на автоподъезде к селе Семено-Полтавка Ершовского района водитель автобуса марки Yutong, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров госпитализированы в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении. 

РоссияСаратовская область