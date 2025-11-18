В Дебрецене задержали на улице проводивших обряд экзорцизма обнаженных людей

Полиция отказалась назвать имена этих людей, отметив, что расследование инцидента продолжается

БУДАПЕШТ, 18 ноября. /ТАСС/. Полиция второго по величине венгерского города Дебрецен задержала семью из трех человек, которая находилась на улице в полностью обнаженном виде. Как сообщило местное интернет-издание Dehir, родители пытались таким образом совершить над своим пятилетним ребенком обряд экзорцизма.

На видеозаписи, которая была сделана случайным прохожим, слышно, как женщина, держа ребенка за руку, на ходу постоянно повторяет: "Выйди из него, сатана". Полиция допросила задержанных и отправила их на психиатрическое освидетельствование, ребенок передан в службу опеки. Полиция отказалась назвать имена этих людей, отметив, что расследование инцидента, который произошел в минувшие выходные дни, продолжается.

О "дебреценских экзорцистах", как назвали их местные журналисты, известно лишь, что они прибыли в город из другого места и остановились в отеле, чтобы провести задуманный обряд. Увидев их выходящими на улицу в обнаженном виде, служащие гостиницы вызвали полицию.

Юрист Оливер Лакатош считает, что это необычное дело может оказаться достаточно сложным для следствия. По его словам, экзорцизм не входит в число преступлений, определенных венгерским уголовным кодексом, но родители могут быть привлечены к ответственности за физическое и психологическое насилие над несовершеннолетним ребенком. После медицинского обследования будет решаться вопрос, смогут ли они сохранить родительские права. Кроме того, они должны быть подвергнуты наказанию за неподобающее поведение в общественном месте.