В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
00:53
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены работают в Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Ровненской и Хмельницкой областях.
В красной зоне остаются столица Украины Киев, а также Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области.