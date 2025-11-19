В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Ровненской и Хмельницкой областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены работают в Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Ровненской и Хмельницкой областях.

В красной зоне остаются столица Украины Киев, а также Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области.