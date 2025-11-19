Циклон принес на Сахалин и Курилы сильный снег и ураганный ветер

Снежный покров установился на большей части острова

ХАБАРОВСК, 19 ноября. /ТАСС/. До половины месячной нормы снега выпало по территории Сахалина за время действия циклона, на Курилах отмечался ветер ураганных значений до 39 м/с. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Евгения Сомова.

"За период циклона, который начал оказывать влияние на Сахалин в начале недели, выпало от 20 до 30 мм осадков, что составило 37-47% месячной нормы. По самому югу острова циклон прошел дождем, а по остальной территории - снегом", - сказала Сомова.

Сильный снег отметили в центральной части острова, очень сильный снег категории опасных явлений фиксировался в Макаровском районе, где выпало 26 мм осадков. Снежный покров уже установился на большей части острова, в долинах центральных территорий высота покрова составила 20-22 см, сказала собеседница агентства.

В регионе ограничивалось движение по ряду дорог, приостанавливались автобусные маршруты, не работала паромная переправа Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), соединяющая остров с материком, были задержаны авиарейсы, отмечались перебои с электроснабжением.

"По мере того, как циклон смещался по Охотскому морю, на побережьях усиливался ветер. Ураганные значения - 35 м/с - отметили в Поронайском районе Сахалинской области. Очень сильный ветер фиксировался на юге Курильской гряды - 23-28 м/с, в Курильском районе - 35-39 м/с. На Курилах циклон проявил себя больше ветром, там шел небольшой снег", - сказала Сомова.

Другие регионы

В настоящее время влияние циклона на Сахалин и Курилы ослабевает, сейчас он находится у восточного побережья Камчатки. Из аэропорта Елизово на полуострове задержаны вылеты трех рейсов в Тиличики, по одному в Палану, Усть-Хайрюзово и Оссору, временно закрыта для всех видов транспорта автодорога "Рыбоконсервный завод - 66" - аэропорт Крутоберегово Усть-Камчатского округа, накануне отменялись уроки для школьников, обучающихся во вторую смену.

До этого циклон затронул другие дальневосточные регионы, включая Хабаровский край.

В Хабаровском крае выпало около 30% месячной нормы снега, вводились ограничения на некоторых дорогах, закрывались аэропорты рабочего поселка Чегдомына и города Советской Гавани, нарушилось авиасообщение, оно пока полностью не восстановлено. По информации хабаровского аэропорта, по метеоусловиям на местах перенесено время вылета самолета из Хабаровска в Чегдомын за 14 ноября, этот рейс совместили с рейсом за 17 ноября, отправление ожидается 21 ноября. Авиакомпании отложили также вылет самолета из Хабаровска в поселок Охотск на севере региона, один из рейсов перенесен на четверг.