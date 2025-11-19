В Новосибирске директора доставки суши признали виновной в массовом отравлении

Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Директора службы доставки суши ООО "Тэслим" ("Харакири") в Новосибирске признали виновной по делу о массовом отравлении людей роллами. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок шесть месяцев, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Установлено, что 39-летняя женщина, являясь директором коммерческой организации, осуществляла деятельность в сфере общественного питания в Советском районе Новосибирска. В январе 2024 года она нарушила санитарно-эпидемиологические нормы, а также не организовала прохождение медосмотров работниками организации, из-за чего 43 человека получили диагноз "сальмонеллез". Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).

"Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев. Гражданские иски о возмещении морального вреда и материального ущерба потерпевших были удовлетворены частично на общую сумму более 270 тыс. рублей", - сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.