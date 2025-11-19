ФСБ показала видео задержания замглавы района в Кузбассе
Редакция сайта ТАСС
03:21
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. ФСБ опубликовала кадры задержания первого заместителя главы Таштагольского района Кемеровской области Сергея Попова.
На видео запечатлен обыск в квартире, а также иные следственные действия.
Ранее сообщалось, что Попова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он согласовал изготовление и использование некачественных железобетонных конструкций при работе в поселке Шерегеш. Ущерб бюджету от его действий оценивается в 11,4 млн рублей.