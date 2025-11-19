ФСБ показала видео задержания замглавы района в Кузбассе

Ущерб бюджету от его действий оценивается в 11,4 млн рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. ФСБ опубликовала кадры задержания первого заместителя главы Таштагольского района Кемеровской области Сергея Попова.

© УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу/ ТАСС

На видео запечатлен обыск в квартире, а также иные следственные действия.

Ранее сообщалось, что Попова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он согласовал изготовление и использование некачественных железобетонных конструкций при работе в поселке Шерегеш. Ущерб бюджету от его действий оценивается в 11,4 млн рублей.