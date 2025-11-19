Вьетнам депортировал в Россию обвиняемую в организации незаконной миграции

Специалиста центра международного сотрудничества одного из столичных вузов также обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вьетнам депортировал в РФ бывшего специалиста центра международного сотрудничества одного из столичных вузов, обвиняемую в организации незаконной миграции с использованием своего служебного положения и в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Социалистической Республики Вьетнам депортирована гражданка Российской Федерации. Она обвиняется в организации незаконной миграции с использованием своего служебного положения и в получении взятки в особо крупном размере", - сказала она.

Волк пояснила, что с 2022 по 2024 год специалист центра международного сотрудничества столичного вуза, действуя по предварительному сговору с коллегами, организовала незаконный въезд и пребывание в РФ иностранных граждан. За деньги были изготовлены фиктивные документы для получения ими учебных виз, однако фактически мигранты обучения не проходили.

По данному факту в 2024 году ГСУ СК России было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 322.1 и ч. 5 ст. 290 УК РФ). В апреле суд принял решение об аресте обвиняемой, но она скрылась от следствия и в сентябре этого года была объявлена в международный розыск.

"По каналам Интерпола были установлены все трансграничные перемещения разыскиваемой, и она задержана правоохранительными органами Социалистической Республики Вьетнам. Сегодня в аэропорту города Ханоя обвиняемая передана представителям российского Бюро Интерпола для доставки в Москву", - отметила Волк.