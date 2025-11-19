Депутата Верховного Хурала Тувы приговорили к 8 годам колонии

Причиной стал инцидент со стрельбой у ресторана в Кызыле

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Кызылский городской суд приговорил депутата Верховного Хурала (парламента) Тувы Саяна Ондара к восьми годам колонии общего режима за стрельбу у ресторана в Кызыле, в ходе которой пострадали двое человек, сообщили ТАСС в прокуратуре Тувы.

"Кызылский городской суд вынес приговор в отношении депутата Верховного Хурала Республики Тыва. Он признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). <..> С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре. Суд также удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 1 млн руб. В прокуратуре ТАСС уточнили, что речь идет о Саяне Ондаре.

Суд установил, что в ноябре 2024 года Ондар, находясь возле ресторана "Гранд сити" в Кызыле, в ходе ссоры подбежал к автомобилю потерпевшего и выстрелил из травматического пистолета. "В результате противоправных действий подсудимого потерпевший получил вред здоровью средней тяжести, а его родственница, находившаяся на переднем сиденье, - тяжкий вред здоровью", - пояснили в ведомстве.

Ондар родился в Туве в 1995 году. Он призер чемпионата России по дзюдо, обладатель Кубка России по дзюдо. Многократный призер Кубка Европы по дзюдо. В 2024 году был избран депутатом Верховного хурала Тувы. В ноябре 2024 года в парламенте Тувы Ондара освободили от должности председателя комитета по национальной, молодежной политике, спорту, туризму и делам коренных малочисленных народов на основании его заявления.