Жителя Якутии осудили за незаконный оборот золота на 16 млн рублей

Изъятый драгметалл обращен в доход государства

ЯКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. Житель Якутии, причастный к незаконному обороту драгоценных металлов, приговорен к условному сроку, изъятое природное золото на сумму свыше 16 млн рублей обращено в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) установлен житель Оймяконского района, причастный к незаконному обороту драгоценных металлов. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружено и изъято россыпное природное золото, которое злоумышленник планировал в дальнейшем сбыть, общим весом около 2 кг на сумму свыше 16 млн рублей, - говорится в сообщении. - Суд с учетом мнения гособвинителя приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы условно. Изъятый драгметалл обращен в доход государства".

Уточняется, что собранные следователями отдела МВД России по Оймяконскому району республики доказательства явились достаточными для вынесения судом обвинительного приговора по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере). Приговор суда не вступил в законную силу.