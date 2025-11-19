ТАСС: руководство "Пикета" обвинили в поставках в ВС РФ бронежилетов без защиты

Ущерб оценили в 2 млрд рублей, говорится в материалах дела

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Руководителей Группы компаний "Пикет" обвиняют в поставках в Минобороны РФ бронежилетов, которые не обеспечивают защиту от осколков, что повлекло за собой ущерб на сумму 2 млрд рублей. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Гендиректор ГК "Пикет" Есипов, финансовый директор ГК "Пикет" Антонова, начальник службы безопасности этой организации Кальченко и другие фигуранты дела в рамках госконтракта осуществили поставку в Минобороны РФ бронежилетов, которые обеспечивают лишь противопульную защиту и не имеют защиты от осколков", - сказано в материалах дела.

При этом в деле содержатся сведения о том, что представители Минобороны осуществили приемку бронежилетов и первоначально не заявили каких-либо претензий в связи с этим.

Мещанский районный суд Москвы 11 ноября приговорил к 9 годам колонии генерального директора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, признав его виновным в поставке бракованных бронежилетов для Минобороны РФ. Суд также удовлетворил иск Минобороны на 2,4 млрд рублей. В настоящий момент суд рассматривает дело Михаила Кальченко и Виктории Антоновой. Первый не признает вину, а вторая - признает.

Всего по делу проходят не менее девяти человек. В зависимости от их роли в преступлении им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, а также в даче взятки и посредничестве во взяточничестве. Дела ряда фигурантов выделены в отдельные производства.

Как говорится в материалах дела, речь идет о поставке в зону специальной военной операции 20 тыс. бронежилетов, качество которых не отвечало требованиям, предъявляемым к этой продукции.