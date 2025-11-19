В аэропорту Норильска из-за уборки снега поврежден фюзеляж самолета

Транспортная прокуратура организовала проверку

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Фюзеляж самолета А-26 локально поврежден в аэропорту Норильска в Красноярском крае из-за снегоуборочной техники. Об этом ТАСС сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"В Красноярском крае транспортная прокуратура проверяет обстоятельства авиационного инцидента с воздушным судном в аэропорту города Норильска. <…> В международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева при уборке снега с мест стоянки воздушных судов с использованием снегоуборочной техники допущено повреждение кабеля аэродромного электропитания с последующим локальным повреждением фюзеляжа самолета Ан-26", - сообщили в прокуратуре.

Норильской транспортной прокуратурой по этому факту организована проверка.

По данным Среднесибирского УГМС, с 15 ноября в Норильске резко ухудшились погодные условия, выпал снег, были метели, ветер достигал 25 м/с.