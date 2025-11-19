Прокуратура попросила смягчить приговор заммэра Читы по делу о Парке угольщиков

Судебное заседание отложили до 26 ноября

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 19 ноября. /ТАСС/. Апелляционное рассмотрение уголовного дела о благоустройстве Парка угольщиков в Чите началось в Забайкальском краевом суде. Прокуратура попросила смягчить наказание для осужденной заместителя мэра города - председателя комитета городского хозяйства Марины Поповой, сообщили в пресс-службе суда.

В июне 2025 года Попова была приговорена к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ее признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), а также ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства).

"Началось апелляционное рассмотрение дела по Парку угольщиков <…>. Марине Поповой прокуратура просит суд переквалифицировать действия с п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) на ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и назначить наказание в виде 2 лет 11 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 2 года и 6 месяцев, наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.

Другим осужденным по этому уголовному делу также предлагается изменить наказание. Так, бывшему начальнику дорожно-транспортного управления комитета городского хозяйства администрации Читы Евгению Гуцулу предлагается сократить срок в колонии-поселении с 2 лет до 1 года 11 месяцев. Работникам коммерческой организации Михаилу Мельникову и Цыдену Цыренжапову, которые занимались строительным контролем в парке и были осуждены за пособничество в преступлениях, прокуратура просит назначить 2,5 года в колонии общего режима. Ранее они были приговорены к 3,5 и 3 годам лишения свободы соответственно.

Отмечается, что осужденные представление прокуратуры не поддержали. Судебное заседание было отложено до 26 ноября.

Дело о Парке угольщиков

В 2020 году компания "Интеко-1" заключила госконтракт с администрацией Читы на благоустройство Парка угольщиков в ходе реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". В декабре 2020 года подрядчик представил для оплаты акты о выполнении в полном объеме всех работ, в связи с чем ему перечислено из бюджета около 51,5 млн рублей.

При этом замдиректора компании "Интеко-1" Меружан Бадасян скрыл факты некачественного и неполного выполнения работ на сумму 14,8 млн рублей по электроосвещению, установке асфальтобетонного покрытия, озеленению, устройству сцены и гримерной. Помимо этого, почти по каждому акту выполненных работ была необоснованно увеличена сумма контракта на 2% якобы в связи с непредвиденными дополнительными работами, документы о которых не представлены. Из-за допущенных нарушений парк пришел в негодное состояние. В январе 2025 года Железнодорожный суд Читы приговорил Бадасяна к четырем годам колонии за хищение 14,8 млн рублей.