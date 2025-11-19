В Перми у жилого дома из-за поджога сгорели четыре машины

Еще три повреждены

ПЕРМЬ, 19 ноября. /ТАСС/. У жилого дома на улице Куфонина в Перми четыре машины сгорели, еще три автомобиля были повреждены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

"Сообщение о возгорании легковых автомобилей в Перми на улице Куфонина поступило 19 ноября в 03:28 (01:28 мск). <…> Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огнем уничтожены 4 автомобиля, еще 3 автомобиля повреждены", - сообщили в ведомстве.

По данным управления МЧС, в результате пожара никто не пострадал, в 03:55 (01:55 мск) его ликвидировали. На месте работали 29 человек и 8 единиц техники МЧС России. Отмечается, что предварительная причина пожара - поджог. В настоящее время виновный в поджоге устанавливается.