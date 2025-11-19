В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Такой режим действовал в регионе с 21:27 мск 18 ноября

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА снят на территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал он.

Предупреждение об опасности атаки БПЛА действовало с 21:27 мск 18 ноября. В Воронеже, Бутурлиновском и Лискинском районах объявлялась тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, работали системы оповещения. Также в этот период объявлялось и отменялось предупреждение о ракетной опасности.