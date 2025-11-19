ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в ДНР
05:42
ТАСС, 19 ноября. УФСБ России по ДНР опубликовало видео задержания мужчины, которого подозревают в подготовке террористического акта и государственной измене. Фигуранта также подозревают в незаконном обороте взрывчатки.
На кадрах виден момент осмотра места жительства подозреваемого и допрос.
Следственное подразделение УФСБ России по Донецкой Народной Республике завело уголовные дела по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 и ст. 275 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление, террористический акт и государственная измена).