ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в ДНР

Мужчину также подозревают в госизмене и незаконном обороте взрывчатки

ТАСС, 19 ноября. УФСБ России по ДНР опубликовало видео задержания мужчины, которого подозревают в подготовке террористического акта и государственной измене. Фигуранта также подозревают в незаконном обороте взрывчатки.

На кадрах виден момент осмотра места жительства подозреваемого и допрос.

Следственное подразделение УФСБ России по Донецкой Народной Республике завело уголовные дела по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 и ст. 275 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление, террористический акт и государственная измена).