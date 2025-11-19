Житель Омска после ДТП поджег свой автомобиль

Против него завели сразу шесть административных производств

ОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Житель Омска, который на легковом автомобиле столкнулся с "Газелью", скрылся с места происшествия, но потом вернулся и поджег свою машину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"В полицию поступило сообщение о ДТП на улице Богдана Хмельницкого. К моменту прибытия госавтоинспекторов иномарка была повреждена огнем. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что водитель Subaru Forester при переезде перекрестка нарушил безопасную дистанцию и допустил столкновение с "Газелью". Машину нарушителя вынесло на трамвайные рельсы, после чего он вместе с пассажиркой с места происшествия скрылся", - сообщила пресс-служба.

Полиция установила личность виновника ДТП и задержала его. "21-летний омич пояснил, что покинул место аварии, так как у него нет водительского удостоверения. Однако позже вернулся вместе с друзьями, забрал ценное имущество из салона - магнитолу, АКБ, насос, запасное колесо, номерные знаки. Затем кирпичом нанес несколько ударов по кузову, разбил стекла на окнах, вылил на машину ГСМ и поджег. По его словам, понял, что больше не сможет эксплуатировать транспортное средство, и решил его уничтожить", - отметили в управлении.

В отношении водителя возбуждено сразу шесть административных производств: за управление транспортным средством водителем, не имеющим водительского удостоверения, за оставление места ДТП, отсутствие страхового полиса, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, нарушение правил остановки, стоянки и расположения автомобиля на проезжей части.