Экс-депутат гордумы Братска получил семь лет условно за коммерческий подкуп

Его также на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческой организации

ИРКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. Бывший депутат городской думы Братска Иркутской области получил семь лет условно по уголовному делу о коммерческом подкупе в размере 16 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Братский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего депутата думы г. Братска. Он обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) <…> С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческой организации сроком на 1 год, со штрафом в размере однократной суммы коммерческого подкупа", - рассказали в ведомстве, добавив, что также судом конфискованы в доход государства 16 млн рублей.

В прокуратуре не сообщают фамилию подсудимого. Но ранее в правоохранительных органах сообщали ТАСС, что речь идет о экс-депутате Игоре Бобкове. По информации из открытых источников, он был директором литейного производства на Братском алюминиевом заводе.

По версии следствия, в период с января 2017 года по июнь 2022 года 55-летний мужчина, будучи директором литейного производства, получал от коммерческих организаций вознаграждения в размере от 400 тыс. до 7 млн рублей за приоритетную и беспрепятственную поставку сырья на заводы и недопуск к поставке иных поставщиков. Общая сумма переданных и полученных коммерческих подкупов составила более 16 млн рублей.