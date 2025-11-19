В Пензе тушат кровлю складского помещения торгового центра

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 19 ноября. /ТАСС/. Кровля складского помещения торгового центра "Фортуна" загорелась утром 19 ноября на улице Калинина в Пензе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в оперативные службы в 07:14 мск.

"Произошло загорание кровли в складском помещении ТЦ. Для ликвидации последствий пожара привлечены силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в 08:58 мск открытое горение было ликвидировано. "Сгорела кровля на площади 400 квадратных метров. Пострадавших нет. На тушение пожара привлекалось 12 единиц техники и 45 человек личного состава", - сообщили в ГУ МЧС.

По факту пожара проводится проверка.