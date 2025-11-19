ТАСС: На западе Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

Причина возгорания устанавливается

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире жилого дома на западе Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"На улице Крылатские холмы произошло возгорание в квартире на втором этаже жилого дома. Погибли два человека", - сказал собеседник агентства.

Площадь возгорания составила 15 кв. м, оно ликвидировано.

В столичной прокуратуре уточнили, что погибли мужчина и женщина. Причина пожара устанавливается.