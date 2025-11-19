В Забайкалье иностранца осудили на 17 лет за повторное оправдание терроризма

Решение суда в законную силу не вступило

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 19 ноября. /ТАСС/. Иностранного гражданина, отбывавшего наказание за оправдание терроризма, повторно осудили за аналогичное преступление. Его приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Установлено, что 38-летний иностранец в июне 2024 года находился в СИЗО-1 г. Красноярска. Здесь он публично оправдывал деятельность международной организации "Исламское государство" (ИГ), признанной террористической и запрещенной на территории Российской Федерации.

"С учетом предыдущего приговора 2-й Восточный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшихся - в исправительной колонии строгого режима. Решение суда в законную силу не вступило", - говорится в сообщении.