МО Румынии заявило о проникновении БПЛА в воздушное пространство страны

Происхождение беспилотника не уточнили

БУХАРЕСТ, 19 ноября. /ТАСС/. Беспилотник, происхождение которого не уточняется, проник в ночь на среду в воздушное пространство Румынии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"Два германских самолета Eurofighter Typhoon, находившиеся на боевом дежурстве воздушной полиции НАТО на 57-й авиабазе Михаил-Когэлничану, взлетели в 00:25 (в 01:25 мск - прим. ТАСС) для мониторинга воздушного пространства на границе с Украиной после российских атак вблизи речной границы с Румынией", - указывается в сообщении.

По информации ведомства, "в течение нескольких минут был зафиксирован сигнал БПЛА, который проник в национальное воздушное пространство на восемь километров от Вылкова к Периправе и Килия-Веке, где исчез с радаров". В 00:20 был передан сигнал тревоги Ro-Alert для севера уезда Тулча.

"БПЛА вновь появился с перерывами на радарах в течение примерно 12 минут от Колибаш (Республика Молдова) к Фолтешть и затем в зоне Оанча (Румыния). В 00:59 был передан сигнал тревоги для севера уезда Галац. Еще два самолета F-16 ВВС Румынии были подняты в воздух с 71-й авиабазы в Кымпия-Турзий", - отмечается в сообщении военного ведомства.

Самолеты вернулись на базу Михаил-Когэлничану в 01:50 и на базу в Кымпия-Турзий около 02:30. "О падении на землю какого-либо летательного аппарата не сообщалось", - добавили в Минобороны страны.